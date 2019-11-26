باريس سان جيرمان منزعج من مطاردة ريال مدريد لمبابي

أعرب باريس سان جيرمان عن انزعاجه من مطاردة ريال مدريد لنجم هجومه كيليان مبابي.

وكان زين الدين زيدان مدرب ريال قد صرح: "مبابي في الوقت الحالي لاعب في صفوف باريس سان جيرمان. سنرى ماذا سيحصل في المستقبل لكنه دائماً ما ردد بأن حلمه هو اللعب لريال مدريد".

وأطلق هذا التصريح شرارة الحرب الكلامية مع النادي الباريسي الذي رد مديره الرياضي ليوناردو قائلاً: "بصراحة، الأمر مزعج، مزعج جداً إنها ليست المرة الأولى، أعتقد بأنه ليس الوقت المناسب للحديث عن مبابي فهو لاعب يتبقى له عامان ونصف من عقد يربطه بنا. الحديث عن رغبة، عن حلم في كل مرة، يجب أن نتوقف عن هذا الأمر. ليس من الجيد الضغط عليه من الناحية الذهنية".

لكن كلام ليوناردو لم يعجب زيدان الذي أصر على أن كل ما قام به هو نقل ما قاله اللاعب وصرح: "مبابي قال بنفسه أن حلمه اللعب في أحد الأيام بقميص ريال مدريد. هذا ما قلته ببساطة. قلته وسأردده كل يوم".

وإذا كان الفرنسي غاب عن لقاء الذهاب في سبتمبر الماضي الذي انتهى بفوز كبير لفريقه بثلاثية نظيفة بداعي الإصابة، فإنه سيكون جاهزاً لخوض مباراة الإياب على ملعب سانتياغو بيرنابيو اليوم في الجولة قبل الأخيرة من دور مجموعات دوري الأبطال وبطبيعة الحال يأمل في التألق في مواجهة الملكي.

وشارك مبابي في نصف الساعة الأخير من مباراة فريقه أمام ليل في الدوري الفرنسي يوم الجمعة وذلك بعد شفائه من الحمى.

كما أن مبابي يعتبر زيدان قدوة له ويقول في هذا الصدد: "كان مثلي الأعلى طوال طفولتي، كنت أريد دائماً تقليده في أشياء كثيرة"، كما كان معجباً بنجم ريال مدريد السابق كريستيانو رونالدو الذي دافع عن قميص الملكي من 2009 إلى 2018 قبل الانتقال إلى يوفنتوس والذي كانت صوره تملأ جدران غرفة المهاجم الفرنسي.

وكان ريال مدريد قاب قوسين أو أدنى من التعاقد مع مبابي عام 2017 لدى رحيله عن موناكو، لكنه قرر الانتقال إلى فريق العاصمة الفرنسية بعقد يمتد لـ 5 مواسم في صفقة بلغت 180 مليون يورو، جعلت منه ثاني أغلى لاعب في العالم بعد زميله نيمار الذي التحق في الفترة ذاتها بسان جيرمان آتيا من برشلونة مقابل 222 مليون يورو.

وضع باريس سان جيرمان سعراً ضخماً للتخلي عن مبابي وفقاً لتقارير الصحف الإسبانية وهو 400 مليون يورو، ويدرك النادي الفرنسي تماماً أنه لا يوجد أي نادٍ يستطيع تسديد هذا المبلغ.

وكان ريال مدريد أنفق 300 مليون يورو للحصول على خدمات صانع الألعاب إيدين هازارد والظهير الأيسر فيرلان مندي ولوكا يوفنتيش.

لكن ريال مدريد يبقى النادي صاحب أكبر الإيرادات في العالم وفقاً لشركة "ديلويت"، وإذا كان مبابي يحلم بريال مدريد، فإن النادي يحلم أيضاً بصاحب الـ 20 عاماً، والذي ساهم بشكل أساسي العام الماضي في تتويج منتخب بلاده بلقب مونديال روسيا 2018.