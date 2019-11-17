باريس سان جيرمان مهتم بالتعاقد مع أومتيتي

ذكرت تقارير إيطالية، أن باريس سان جيرمان، يسعى لتعزيز دفاعه خلال الفترة المقبلة بأحد لاعبي برشلونة.

ووفقاً لموقع "كالتشيوميركاتو"، يبدو ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان، مهتم بالوضع التعاقدي والبدني لسامويل أومتيتي، الذي لا يشارك بانتظام مع البارسا، بسبب إصاباته المتكررة.

وأشار التقرير إلى أنه رغم امتلاك سان جيرمان للثلاثي كيمبيمبي وعبدو ديالو وماركينيوس، إلا أنه يرغب في تعزيز دفاعه بأومتيتي.

ويرتبط الفرنسي بعقد مع برشلونة يمتد حتى عام 2023، لكن سان جيرمان سيعتمد في مفاوضاته على ابتعاد اللاعب عن المشاركة، وخسارة مركزه لصالح مواطنه كليومن لونغليه.

وشارك أومتيتي هذا الموسم في مباراتين فقط حتى الآن، وذلك بسبب الإصابات من ناحية، واعتماد المدير الفني إيرنيستو فالفيردي على الثنائي لونغليه وجيرارد بيكيه من ناحية أخرى.