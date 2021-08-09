باريس سان جيرمان واثق من بقاء مبابي بعد إتمام صفقة ميسي

أكد موقع "جول" أن إدارة باريس سان جيرمان واثقة من بقاء كيليان مبابي في ظل اقترابها من التعاقد مع ليونيل ميسي، في حين يراقب ريال مدريد التطورات على أمل خطف الهداف الفرنسي.

وبات مستقبل النجم الشاب مثيراً للشكوك خلال الأشهر الأخيرة، علماً بأنه لم يتوصل حتى الآن إلى اتفاق مع النادي لتمديد عقده.

وارتبط المهاجم البالغ من العمر 22 عاماً بريال مدريد مراراً خلال الأسابيع الماضية في ظل دخوله العام الأخير من عقده.

ويتطلع باريس سان جيرمان لتشكيل خط هجوم ناري مكون من نيمار ومبابي بالإضافة إلى ميسي حتى يحصل أخيراً على لقب دوري أبطال أوروبا المستعصي.

ورغم الأجور الضخمة التي سيحصل عليها الثلاثي، يراهن الباريسيون على مرونة قوانين اللعب المالي النظيف حالياً نظراً لتبعات جائحة كورونا وما تركته من آثار سلبية في عالم كرة القدم.

وحصل النادي على دعم حكومي فيما يخص تمديد عقد كيليان والتعاقد المتوقع مع "ليو"، إذ يرى المسؤولون أن ذلك سيعود بالنفع على الكرة الفرنسية.

وتخطط إدارة سان جيرمان للاجتماع بمبابي بمجرد الإعلان عن صفقة ميسي حتى يتم التوصل إلى اتفاق يبقي اللاعب الفرنسي في باريس لأطول فترة ممكنة.