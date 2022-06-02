باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ أبرز الساعين لضم ساديو ماني

يبدو أن الصراع على النجم الدولي السنغالي ساديو ماني هداف ليفربول سينحصر على الأغلب ما بين العملاقين باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ هذا الصيف.

وأكدت صحيفة "بيلد" الألمانية أن النادي الفرنسي دخل مؤخراً قائمة المهتمين بالمهاجم البالغ من العمر 30 عاماً.

ويدرك مسؤولو بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان أن ماني الذي فاز بجميع الألقاب الممكنة بقميص ليفربول بات جاهزاً لتجربة جديدة بعيداً عن ملعب آنفيلد.

وسيكون السباق محتدماً على توقيع اللاعب الذي قاد السنغال للفوز بكأس الأمم الإفريقية علاوة على التأهل لبطولة كأس العالم قطر 2022.

ولن يكون السعر الذي سيوافق ليفربول عليه من أجل التخلي عن المهاجم المتألق منخفضاً رغم تبقي موسم واحد على العقد الذي يربط الطرفين.

وتشير التقارير إلى أن الريدز يريدون حوالي 50 مليون يورو نظير بيع ماني.