باريس سان جيرمان يباشر مفاوضات تجديد عقد راموس

يعتزم القائمون على باريس سان جيرمان مباشرة مفاوضات تجديد عقد النجم الإسباني المخضرم سيرخيو راموس وفقاً لموقع "Le 10 Sport" الفرنسي.

وبدا في وقت مبكرٍ من الموسم الماضي أن مسيرة مدافع ريال مدريد السابق مع الباريسيين ستصل لنهايتها نظراً لابتعاده الطويل عن الملاعب بداعي الإصابة.

راموس يثبت قدميه في باريس

لكن صاحب الـ 36 عاماً تمكن من العودة في نهاية المطاف وبدأ بالمشاركة مع سان جيرمان تدريجياً ليصبح عضواً مهماً في تشكيلة المدير الفني كريستوف غالتييه.

ويمتد الاتفاق الحالي بين الطرفين حتى الثلاثين من يونيو لعام 2023، ويسعى المسؤولون في النادي لتمديد فترة بقاء اللاعب في ملعب بارك دي برانس لموسم آخر على أقل تقدير.