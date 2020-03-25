باريس سان جيرمان يتجه لتخفيض رواتب نجومه

يخطط ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، للسير على خطى برشلونة وتخفيض راتب كيليان مبابي وعدد من نجوم الفريق خلال فترة التوقف بسبب فيروس كورونا.

ووافق لاعبو برشلونة على خفض الرواتب لكنهم رفضوا المقترح الذي يحسم 70% من أجورهم.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن الخليفي يفكر في السير على خطى البارسا ويقتطع من رواتب عدد من اللاعبين وعلى رأسهم مبابي.

وأوضحت الصحيفة أن سان جيرمان يدفع 371 مليون يورو رواتباً للاعبين من أصل 637 مليون يورو ينفقها النادي سنوياً.

وأكدت الصحيفة أن نيمار يتقاضى 49 مليون يورو سنوياً بما في ذلك الحوافز والمكافآت المختلفة وهو ضعف ما يحصل عليه مبابي بواقع 21.2 مليون يورو.

وقد يتسبب قرار الخليفي المتوقع في أزمة داخل النادي، ويعد مبابي أبرز المتضررين نظراً لأن راتبه أقل من راتب نيمار.

يذكر أن عدداً من الأندية قررت تقليص رواتب لاعبيها خاصة في الدوري الألماني بعد أن بدأ بوروسيا مونشنغلادباخ بالمبادرة.