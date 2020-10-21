باريس سان جيرمان يتحرك لضم إيريكسن

قرر باريس سان جيرمان بدء اتصالاته مع كريستيان إريكسن، لاعب وسط إنتر ميلان، من أجل ضمه في يناير القادم.

وأكد موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي، الأربعاء، أن الدولي الدنماركي لا يمانع مغادرة النيراتزوري بسبب قلة مشاركاته تحت قيادة المدرب أنتونيو كونتي.

ويضغط توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، من أجل ضم لاعب وسط جديد، خاصة بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد 1-2 على أرضه في دوري الأبطال.

يذكر أن إيريكسن انتقل إلى إنتر ميلان مقابل 27 مليون يورو، مع ارتباطه بعقد رسمي يمتد حتى صيف عام 2024.