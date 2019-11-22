باريس سان جيرمان يتخطى ليل بهدفي إيكاردي ودي ماريا

حقق باريس سان جيرمان فوزاً سهلاً على حساب ليل، بهدفين دون رد في افتتاح المرحلة الـ 14 من الدوري الفرنسي.

وشهدت المباراة مشاركة البرازيل، نيمار لأول مرة منذ فترة طويلة، بسبب الإصابة، وشارك منذ الدقيقة الأولى وحتى الدقيقة 65 ليحل كيليان مبابي بدلاً منه.

ورفض البرازيلي الجلوس على مقاعد البدلاء بعد خروجه، وغادر الملعب مباشرة إلى غرفة خلع الملابس.

افتتح الباريسي التسجيل في الدقيقة 17، عن طريق ماورو إيكاردي، بعد عرضية من الجانب الأيمن نفذها إدريسا غاي وقابلها الأرجنتيني بلمسة واحدة في الشباك.

بعد نصف ساعة من مجريات الشوط الأول، استلم آنخيل دي ماريا على الجانب الأيمن تمريرة من يوليان دراكسلر توغل بها إلى منطقة الجزاء ووضعها من فوق الحارس في الشباك معلناً عن الهدف الثاني.

بهذه النتيجة، يواصل باريس سان جيرمان تصدره للدوري الفرنسي بعد وصوله إلى النقطة 33، بفارق 11 نقطة عن مرسيليا صاحب المركز الثاني.

على الجانب الآخر تراجع ليل للمركز السابع برصيد 19 نقطة.