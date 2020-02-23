باريس سان جيرمان يتغلب على بوردو بصعوبة ونيمار يُطرد

استعاد باريس سان جيرمان توازنه، وانتصر على ضيفه بوردو بأربعة أهداف لثلاثة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب بارك دو برانس ضمن المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الفرنسي.

كانت المواجهة مهمة لباريس بعد الإخفاق الأسبوع الماضي، بالتعادل مع آميان قبل الأخير بأربعة أهداف لكل منهما، قبل السقوط على يد بوروسيا دورتموند في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بهدفين لهدف.

بدأ بوردو التسجيل، حيث أحرز إيوي جو هوانج هدف التقدم في الدقيقة 18، قبل أن يعادل إيدينسون كافاني الكفة في الدقيقة 25، ثم وضع ماركينيوس الثاني للباريسي في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

لكن بابلو أبى أن يخرج بوردو متأخراً من الشوط، وأدرك التعادل في اللحظة الأخيرة، بيد أن بي إس جي استفاق في الشوط الثاني وتمكن من التقدم مجدداً عبر ماركينيوس في الدقيقة 63، ثم كيليان مبابي في الدقيقة 69.

وأشعل روبن باردو المباراة بهدفٍ ثالثٍ للضيوف في الدقيقة 83 صاحبه هدوء في مدرجات الملعب وصافرات استهجان، ثم سجل ماورو إيكاردي هدفاً خامساً للباريسي في الدقيقة 89 ألغاه الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل.

شهدت الدقيقة الأخيرة تلقي نيمار لبطاقة حمراء مباشرة عقب تدخل عنيف على أحد لاعبي بوردو، وقد أيدت تقنية الفيديو القرار، ليفقد فريق العاصمة خدمات الدولي البرازيلي لفترة لن تقل عن مباراتين.

حافظ هذا الفوز لفريق المدرب توماس توخيل على الفارق الكبير مع الوصيف مرسيليا، حيث ارتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 65 نقطة، بفارق 9 نقاط عن مطارده المباشر.

فيما تجمد رصيد بوردو عند 35 نقطة في المركز الثاني عشر، ليواصل الفريق الأداء المخيب للآمال هذا الموسم.