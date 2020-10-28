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باريس سان جيرمان يتفوق على باشاك شهير بصعوبة

منشور 28 تشرين الأوّل / أكتوبر 2020 - 07:58
كين يقود الباريسي للفوز
كين يقود الباريسي للفوز

حقق باريس سان جيرمان الفرنسي فوزاً صعباً على مستضيفه باشاك شهير التركي بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

شهد الشوط الأول تعرض النجم نيمار لإصابة طلب إثرها تبديله ليغادر الملعب في الدقيقة 26.

ونجح الشاب المتألق في الآونة الأخيرة مويسي كين في تسجيل هدفي فريق العاصمة الفرنسية، الأول في الدقيقة 64 والثاني بعد 12 دقيقة.

بهذا الفوز، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 3 نقاط بعد سقوطه في الجولة الأولى على أرضه أمام باريس سان جيرمان بهدف لاثنين.

Via SyndiGate.info


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