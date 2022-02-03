باريس سان جيرمان يتفوق على ريال مدريد في سباق ضم كيسي

أكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن لباريس سان جيرمان اليد العليا حتى الآن في سباق التعاقد مع النجم الدولي الإيفواري فرانك كيسي لاعب خط وسط أي سي ميلان.

وينتهي عقد صاحب الـ 25 عاماً مع الروسونيري بحلول نهاية الموسم الجاري.

ويتنافس الباريسيون مع ريال مدريد وبعض الأندية الإنجليزية على توقيع نجم خط وسط أتالانتا السابق.

ورغم التصريحات التي أدلى بها اللاعب في السابق والتي شدد خلالها أنه يريد تجديد عقده، إلا أنه لم يفعل ذلك حتى الآن مما يجعل رحيله عن ملعب سان سيرو الخيار الأكثر واقعية.

وسيكون بإمكان كيسي الانضمام إلى أي فريق جديد مجاناً خلال الصيف مما يعني أن الأندية المهتمة بضمه تستطيع تقديم أجر ضخم من أجل إغرائه.

ويبدو باريس سان جيرمان المرشح الأكثر قابلية لإتمام الصفقة وفقاً للصحيفة الصادرة من مدريد.