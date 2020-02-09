باريس سان جيرمان يتفوق على ليون

تمكن باريس سان جيرمان من الفوز على ضيفه ليون بأربعة أهداف لهدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب بارك دو برانس ضمن المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الفرنسي.

هيمن صاحب الضيافة على الشوط الأول وتقدم فيه عبر آنخيل دي ماريا في الدقيقة 22، قبل أن يعزز زميله كيليان مبابي النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 38.

ومع بداية الشوط الثاني، أحرز فيرناندو مارسال هدفاً ذاتياً جعل أصحاب الأرض متقدمين بثلاثة أهداف، لكن رغم ذلك لم ييأس الضيوف، وبدأت عملية العودة للمباراة في الدقيقة 52 بهدف مارتن تيريه.

ثم أتى الدور على موسى ديمبيلي ليحيي آمال فريقه بهدف التقليص في الدقيقة 59، لتشتعل المباراة وكان ليون على وشك إدراك التعادل لولا سوء حظ تشكيلة المدرب رودي غارسيا.

وحل إيدينسون كافاني بديلاً لماورو إيكاردي، ليحرز بعد دخوله بدقائق معدودة الهدف الرابع منهياً آمال ليون في العودة، ليستفيق بعد فترة من المعاناة عاشها منذ بداية الموسم.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 61 نقطة في الصدارة ليبتعد عن مرسيليا الوصيف بفارق 11 نقطة، فيما تجمد رصيد ليون عند 33 نقطة في المركز التاسع.