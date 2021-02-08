باريس سان جيرمان يتفوق على مرسيليا في كلاسيكو الدوري الفرنسي

تغلب باريس سان جيرمان على مستضيفه أولمبيك مرسيليا بهدفين دون رد في لقاء "لو كلاسيك" على ملعب فيلودروم ضمن المرحلة الـ 24 من الدوري الفرنسي.

جاء الهدفان في الشوط الأول وتحديداً الدقيقتين 9 و24 عن طريق كيليان مبابي ومارو إيكاردي على التوالي.

وأكمل صاحب الضيافة اللحظات الأخيرة من اللقاء بنقص عددي جراء طرد نجمه ديميتري باييه.

بهذا الفوز، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن ليل المتصدر.

في المقابل، بقي رصيد أولمبيك مرسيليا ثابتاً عند 33 نقطة في المركز التاسع.