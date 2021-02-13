باريس سان جيرمان يتفوق على نيس ويعتلي الصدارة مؤقتاً

فاز باريس سان جيرمان على ضيفه نيس بهدفين لهدف في اللقاء الذي شهده ملعب بارك دو برانس ضمن المرحلة الـ 25 من الدوري الفرنسي.

جاء هدفا صاحب الضيافة عن طريق جوليان دراكسلر (22)، ومويسه كين (76)، فيما حمل هدف الخاسر الوحيد توقيع روني لوبيز في الدقيقة 50.

بهذه النتيجة، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 54 نقطة من 25 مباراة ليعتلي صدارة الترتيب، بفارق الأهداف عن ليل صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من 24 مباراة.

في المقابل، تجمد رصيد نيس عند 29 نقطة في المركز الثالث عشر.