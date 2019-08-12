باريس سان جيرمان يتواصل مع ديبالا لتعويض نيمار

كشفت تقارير إيطالية أن باريس سان جيرمان يسعى للحصول على خدمات النجم باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس.

جاء هذا وفقاً لصحيفة "كورييري دي تورينو" والتي أكدت أن الاتصالات بين ديبالا وباريس سان جيرمان بدأت بالفعل من أجل الصفقة.

وذكرت الصحيفة أن ليوناردو المدير الرياضي العائد مؤخراً للنادي الباريسي تواصل مع النجم الأرجنتيني بشكل شخصي ليتحدث معه بشأن الصفقة المحتملة.

وكان ديبالا قريباً من مغادرة يوفي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لينضم لمانشستر يونايتد لكن المفاوضات تعثرت في النهاية.

وسيبدأ باريس سان جيرمان المفاوضات بشكل جدي مع يوفنتوس لضم اللاعب عقب التأكد من رحيل نيمار الذي يجري حالياً التفاوض على انتقاله من الفريق الباريسي.

يذكر أن كلاً من برشلونة وريال مدريد مهتمان بالحصول على نيمار، ويعد النادي الكتالوني أقرب ولو أن الموقف المادي ورغبة باريس سان جيرمان يميلان لريال مدريد.