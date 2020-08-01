باريس سان جيرمان يتوج بالنسخة الأخيرة من كأس الرابطة الفرنسية

أحرز باريس سان جيرمان لقب النسخة الأخيرة من مسابقة كأس رابطة الأندية الفرنسية، بفوزه على ليون بركلات الترجيح 6-5 بعد تعادلهما سلباً في الوقتين الأصلي والإضافي، في المباراة النهائية التي أقيمت الجمعة في باريس.

وكانت المباراة النهائية من المسابقة التي ستلغى العام المقبل لتخفيف ضغط المباريات على الأندية المحلية، مقررة أصلاً في الرابع من أبريل الماضي، لكنها تأجلت بسبب جائحة فيروس كوفيد-19.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 9 ألقاب قياسية في المسابقة، محققاً الثلاثية المحلية بعد تتويجه بالدوري، كأس فرنسا وكأس الرابطة.

وتوّج سان جيرمان بطلاً للدوري بقرار من الاتحاد المحلي الذي قرر عدم اكمال الموسم في نهاية أبريل الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، قبل أن يتوج بكأس فرنسا الأسبوع الماضي على حساب سانت إيتيان بفوزه عليه بهدف نظيف سجله نجمه نيمار.

وكان يتعين على ليون الفوز لكي يشارك في الدوري الأوروبي الموسم المقبل وتحاشي الغياب عن المسابقات القارية للمرة الأولى منذ عام 1997، علماً بأنه حل سابعاً في الدوري المحلي.

وجاءت المباراة قبل استحقاق بالغ الأهمية للطرفين في دوري أبطال أوروبا، حيث يحل ليون ضيفاً على يوفنتوس يوم الجمعة المقبل في إياب ثمن النهائي بعد أن تغلب عليه ذهاباً بهدف نظيف، فيما يلتقي سان جيرمان في ربع النهائي في 12 أغسطس في مدينة لشبونة مع أتالانتا أحد أبرز الأندية في القارة هذا الموسم.