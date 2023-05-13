باريس سان جيرمان يتوج عودة ميسي بخماسية في شباك أجاكسيو

سحق باريس سان جيرمان ضيفه أجاكسيو برباعيةٍ دون رد ليلة السبت في المباراة التي شهدها ملعب بارك دي برانس ضمن الجولة الـ 35 من بطولة الدوري الفرنسي (ليغ 1).

شهد اللقاء عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للمشاركة مع الفريق الباريسي منذ البداية بعد إيقافه مؤخراً نتيجة سفره إلى السعودية دون إذن مسبق.

تناوب على تسجيل أهداف المباراة كلٌ من الإسباني فابيان رويز (22)، والمغربي أشرف حكيمي (33)، والفرنسي كيليان مبابي (هدفان) في الدقيقتين 47 و 54، ومحمد يوسف (73 بالخطأ في مرمى فريقه).

وأكمل الفريقان المواجهة بنقص عددي إذ تلقى حكيمي البطاقة الحمراء في الدقيقة 77، فيما غادر توماس مانغاني قبل 10 دقائق على نهاية المباراة.

باريس سان جيرمان يقترب من التتويج

بهذا الفوز، رفع سان جيرمان رصيده إلى 81 نقطة في صدارة الترتيب العام بفارق 6 نقاط عن لانس ثاني الترتيب ليقترب فريق المدرب كريستوف غالتيه من اقتناص اللقب مع تبقي 3 جولات على نهاية المسابقة.

فيما بقي رصيد أجاكسيو ثابتاً عند 23 نقطة في المركز الثامن عشر.