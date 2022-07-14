باريس سان جيرمان يحاول تمديد عقد ليونيل ميسي

باشرت إدارة باريس سان جيرمان التواصل مع النجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي من أجل تمديد عقده لفترة إضافية وفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

ويسعى النادي الفرنسي لتمديد الاتفاق المبرم مع الهداف البالغ من العمر 34 عاماً لعامٍ إضافي.

وينتهي العقد الحالي بين الطرفين في صيف العام القادم، علماً بأن الصحيفة الصادرة من مدريد أكدت أن التقارير التي صدرت عقب انتقال اللاعب والتي أشارت إلى وجود بندٍ يسمح بتمديد العقد لعام إضافي لم تكن صحيحة.

ورغم أن الإدارة لم تقدم لـ "ليو" عرضاً رسمياً بعد لكنها مستعدة للدخول معه في مفاوضات من أجل تمديد فترة بقائه في ملعب بارك دي برانس.

بدوره، يرغب ميسي في التريث لما بعد نهائيات كأس العالم قطر 2022 وحينها سيبدأ في التفكير بأي عرضٍ أمامه.

ويأتي حرص باريس سان جيرمان برئاسة ناصر الخليفي على هذا التمديد نظراً للتأثير الإيجابي الضخم الذي شكله قدوم النجم الأرجنتيني، إذ حصد النادي 700 مليون جنيه دولار بعد ضمه.

كما ساهم قائد برشلونة السابق في رفد بطل الدوري الفرنسي برعاة جدد.