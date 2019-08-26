باريس سان جيرمان يحدد بديل نيمار بحال رحيله

أشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الاثنين، عن وجود نية لدي باريس سان جيرمان بالتعاقد مع ويلفريد زاها مهاجم كريستال بالاس، في حال رحيل نيمار دا سيلفا هذا الصيف.

وأكدت الصحف الفرنسية في وقت سابق أن توماس توخيل مدرب الباريسي يريد الحصول على لاعب جديد، إذا انتقل نيمار إلى برشلونة أو ريال مدريد قبل نهاية فترة الانتقالات الجارية.

ويفاضل مسؤولو النادي الفرنسي بين باولو ديبالا وزاها، لكن قد ترتفع أسهم نجم كريستال بالاس في الفترة القادمة نظراً للراتب المرتفع الذي يحصل عليه مهاجم يوفنتوس.

وحاول يوفي عقد صفقة تبادلية مع سان جيرمان بالحصول على نيمار مقابل ديبالا، إلا أن الصفقة لم تكتمل بسبب رفض باريس بالإضافة إلى رغبة المهاجم الأرجنتيني في الاستمرار داخل إيطاليا.