باريس سان جيرمان يحدد سعر بيع مبابي

كشفت تقارير عن تطور جديد في مستقبل النجم كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، بعد التصريحات التي أطلقها عقب فوز منتخب فرنسا على نظيره البوسني بهدف نظيف قبل أيام.

وقال مبابي حينها: «سئمت كثرة الجدل والنقاش حول أدائي مع المنتخب، وعن مستقبلي مع باريس سان جيرمان، الأضواء كلها مسلطة علي أكثر من أي لاعب فرنسي آخر يلعب لنادٍ خارج فرنسا».

ووفقاً لصحيفة «لو باريزيان» الفرنسية، جاءت تصريحات النجم الشاب صادمة لمسؤولي النادي الباريسي، الذين بدأوا يفكرون جدياً في عرض اللاعب للبيع خلال سوق الانتقالات الصيفية خوفاً من رحيله مجاناً الموسم التالي.

وأضافت الصحيفة أن صبر إدارة سان جيرمان نفذ من الانتظار، بعد تقديم عرضٍ مغرٍ للاعب من أجل تمديد عقده، لكن دون الحصول على رد نهائي من الفرنسي المتألق الذي يعد هدفاً رئيسياً لريال مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن باريس سان جيرمان حدد سعر مبابي ما بين 120 و150 مليون يورو لبيعه.

واختتمت تقريرها بأن مسؤولى النادي لا يريدون أن يرحل مبابي مجاناً لما لذلك من خسائر كارثية، خاصة بعد التعاقد معه في صيف 2017 من موناكو مقابل 180 مليون يورو.