باريس سان جيرمان يحدد سعر مبابي ويستعد لبيعه

قالت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن إدارة باريس سان جيرمان أعلمت المهاجم كيليان مبابي باستعدادها لبيعه خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم.

ومع رفض اللاعب التوقيع على تمديد لعقده الجاري والممتد حتى يونيو من عام 2024، وجد النادي الباريسي نفسه مضطراً لبيع صاحب الـ 24 عاماً بأسرع ما يمكن.

ولن يسمح الباريسيون بالتالي لمهاجم موناكو السابق بالبقاء في النادي وسيتم عرضه في سوق الانتقالات، وهو قرار تم نقله لوكيلة أعمال اللاعب ووالدته فايزة العماري.

وحدد باريس سان جيرمان السعر الذي يريده مقابل مبابي وقيمته 200 مليون يورو.

ويبدو السعر المطلوب ضخماً في ظل تبقي عامٍ وحيد على الاتفاق الذي يربط الطرفين، ورغم اهتمام ريال مدريد الكبير بمبابي، إلا أن توفير هذه القيمة الباهظة يعتبر تحدياً صعباً.

يذكر أن أندية مانشستر يونايتد وتشيلسي ومانشستر سيتي ربما تكون مستعدة بدورها لتمويل الصفقة في ظل قدرتها الشرائية الكبيرة.