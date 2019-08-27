باريس سان جيرمان يحدد مطلبه الأخير للتخلي عن نيمار

ذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية في تقرير لها أن إدارة باريس سان جرمان أبلغت مسؤولي برشلونة بعدة مطالب نظير تخليها عن النجم نيمار دا سيلفا، رغم علمها بأن تلك المطالب ستقابل بالرفض من جانب العملاق الكتالوني.

وأوضحت أن إدارة النادي الفرنسي ستوافق على بيع الدولي البرازيلي مقابل 100 مليون يورو، بالإضافة إلى عثمان ديمبيلي ونيلسون سيميدو.

وبإضافة القيمة المالية للثنائي المذكور أعلاه إلى الـ 100 مليون يورو، فإن قيمة رحيل نيمار عن سان جيرمان ستتراوح ما بين 250 إلى 300 مليون يورو، وهي القيمة الأولى التي طلبتها إدارة بطل فرنسا منذ شهور عندما ارتبط اسم المهاجم المثير للجدل بالرحيل عن باريس.

وشهدت الفترة الماضية انتشار أنباء عدة تتعلق بمستقبل نيمار جميعها تؤكد أن الجناح البرازيلي يود العودة إلى الدوري الإسباني عبر بوابة فريقه السابق برشلونة أو ريال مدريد.

يذكر أن إدارة البلاوغرانا كانت قد أعدت عرضاً أخيراً في الفترة الأخيرة يفيد إمكانية حصولها على خدمات البرازيلي على سبيل الإعارة مع بند شراء غير إلزامي بقيمة 170 مليون يورو، وهو ما رفضه النادي الباريسي.

ومنذ أيام قليلة رحل فيليبي كوتينيو عن البارسا متجهاً إلى الدوري الألماني عبر بوابة بايرن ميونيخ لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، وهو ما يجعل من ديمبيلي وسيميدو فقط "عملة تبادلية" في صفقة الحصول على خدمات نيمار.