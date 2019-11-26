باريس سان جيرمان يحرم ريال مدريد من انتصار مستحق

أدرك باريس سان جيرمان الفرنسي تعادلاً صعباً أمام مستضيفه ريال مدريد الإسباني بهدفين لكلٍ منهما، في المباراة المثيرة التي جمعت بينهما على ملعب سانتياغو بيرنابيو ضمن الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

المباراة من ناحية القيمة الرقمية لم تكن ذات أهمية، فكلا الفريقين ضمنا الوصول إلى دور الـ 16 بعد تعادل غالاتاساراي التركي مع ضيفه كلوب بروج البلجيكي بهدفٍ لمثله، لكن من الناحية الفعلية، كانت هامة لفريق المدرب زين الدين زيدان ليثبت أن الملكي لا يزال حاضراً أمام الكبار.

وعلى الرغم من أن ريال قدم أداءً كبيراً، إلا أنه انهار بصورة غريبة في آخر 10 دقائق، ليخسر تقدمه بهدفين نظيفين ويرضى بالمركز الثاني في ترتيب مجموعته بصورة رسمية خلف الباريسي.

مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز ساحق لفريق المدرب توماس توخيل بثلاثية نظيفة، ولربما كانت هذه المباراة بمثابة رد الدين من مدريد لخصمهم العنيد، لولا القائم الذي صد تسديدة غاريث بايل الخرافية في اللحظة الأخيرة.

الشوط الأول كان ريال مدريد هو الطرف الأفضل فيه والأكثر سيطرة، ولم يظهر باريس سان جيرمان بالصورة المطلوبة على الإطلاق، حيث اكتفى بسيطرة دون خطورة على مرمى الحارس تيبو كورتوا.

استغل ريال مدريد حالته المميزة وتمكن من إحراز الهدف الأول من جملة فنية مميزة انتهت بتسديدة من إيسكو ارتطمت في القائم وعادت لكريم بنزيمة الذي وضعها بسهولة في الشباك.

اللقطة الأبرز للضيوف بعد الهدف جاءت في الدقيقة 41، عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة ماورو إيكاردي وأشهر البطاقة الحمراء في وجه كورتوا، لكنه ألغى القرارين بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

انطلق الشوط الثاني بنزول العائد نيمار بدلاً من إدريسا غاي، لكن لم يتغير الكثير في أول ربع ساعة، حيث ظل ريال هو الطرف الأفضل والأقرب إلى المرمى.

وأصيب إيدين هازارد وخرج وبدا تأثره بالإصابة واضحاً، وحل بديله بايل الذي عانى كالعادة من صافرات استهجان الجماهير.

لم يصل باريس إلى مرمى كورتوا في أي فرصة تذكر، وفشل الضيوف في صناعة أي خطورة، على عكس أصحاب الأرض الذين وصلوا في أكثر من فرصة إلى مرمى الحارس المتألق كايلور نافاس الذي قدم أداءً مميزاً.

الدقيقة 79 أعلنت عن هدف بنزيمة الثاني، بعد استغلال عرضية ممتازة من مارسيلو حوّلها برأسه إلى الشباك الفرنسية.

لكن بعد ذلك بثوانٍ، قلص كيليان مبابي الفارق للضيوف بعد عرضية أرضية أخطأ رافاييل فاران في التعامل معها لترتد من كورتوا وتصل إلى الشاب الذي ارتدت منه داخل الشباك.

ومنح البديل بابلو سارابيا التعادل لبي إس جي في الدقيقة 83 وسط ذهول الجماهير.

وكاد رودريغو أن يعيد التقدم للملكي، لكنه سدد جانب المرمى، ثم أضاع مبابي هدفاً محققاً بدوره في اللحظات الأخيرة.

وسدد بايل ركلة حرة ارتدت عن القائم الأيسر لمرمى نافاس لينتهي اللقاء بالتعادل 2-2.

بهذه النتيجة، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة، كما رفع ريال مدريد رصيده بدوره إلى 8 نقاط في المركز الثاني ليتأهلا معاً لدور الـ 16.