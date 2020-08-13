باريس سان جيرمان يحسم مستقبل نيمار ومبابي

سلطت الصحف العالمية الضوء على عودة باريس سان جيرمان التي أطاحت بأتالانتا من دوري أبطال أوروبا خلال 3 دقائق فقط بعدما نجح الفريق الباريسي في إدراك التعادل عند الدقيقة 90 قبل أن يسجل هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وقالت صحيفة «دايلي مايل» البريطانية، أن باريس سان جيرمان حقق نتيجة تاريخية بعدما استطاع لاعبوه تحويل تأخرهم بهدف دون رد إلى فوز بفارق هدف في 3 دقائق، وهذه عودة خيالية أنقذت المدرب توماس توخيل الذي كان سيفقد منصبه حال خسارته وخروج الفريق من البطولة.

وأضافت الصحيفة أن نيمار وكيليان مبابي كانا نجمي اللقاء خاصة الأخير الذي استطاعت تمريراته الحاسمة ترجيح كفة فريقه والصعود إلى نصف نهائي دوري ابطال أوروبا.

وسلطت الصحف الفرنسية الضوء على احتفالات لاعبي الباريسي عقب لقاء أتالانتا، مؤكدة أن إدارة باريس سان جيرمان أعلنت بقاء نيمار ومبابي للأبد وعدم رحيل أي منهما، خاصة وأن ريال مدريد يريد ضم الفرنسي، فيما يتطلع برشلونة للحصول على خدمات البرازيلي.

وسادت حالة من التفاؤل داخل معكسر باريس سان جيرمان، بعد مشاركة مبابي، في لقاء أتالانتا والذي أعده فنياً بنسبة كبيرة لمباراة نصف النهائي المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل على ملعب دا لوز.