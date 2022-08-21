فيديو: باريس سان جيرمان يحقق انتصاراً كاسحاً على ليل بنتيجة 7-1

أضاف باريس سان جيرمان انتصاراً كبيراً جديداً في مسيرة الحفاظ على لقبه في بطولة الدوري الفرنسي بتغلبه اليوم الأحد على مستضيفه ليل بنتيجة 7-1 في المباراة التي شهدها ملعب بيير موروا ضمن المرحلة الثالثة.

حملت أهداف الباريسيين تواقيع كلٍ من كيليان مبابي (هاتريك) في الدقائق 1 و 66 و 87، وليونيل ميسي (28)، وأشرف حكيمي (39)، ونيمار جونيور (هدفان) في الدقيقتين 43 و 52.

أما هدف صاحب الأرض الوحيد فسجله جوناثان بامبا في الدقيقة 54 من زمن المباراة.

باريس سان جيرمان يبتعد في صدارة الترتيب

بهذه النتيجة الساحقة، انفرد سان جيرمان في صدارة الترتيب العام محققاً انتصاره الثالث على التوالي برصيد 9 نقاط.

فيما تجمد رصيد ليل عند 4 نقاط ليتراجع إثر خسارته إلى المركز الثاني عشر.