باريس سان جيرمان يحقق فوزاً كبيراً على نيس

حقق باريس سان جيرمان، فوزاً سهلاً على مستضيفه نيس بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما لحساب المرحلة العاشرة من الدوري الفرنسي.

شهدت المباراة حالتي طرد لصاحب الضيافة، في الدقائق 74، و77 وكانتا من نصيب ويلان سيبريان وكريستوف هيريل على الترتيب.

تقدم باريس في الدقيقة 15 عن طريق آنخيل دي ماريا بعد تمريرة من ماورو إيكاردي، وضعته في انفراد بالمرمى ليضع الكرة في الشباك.

وفي الدقيقة 21، أضاف دي ماريا الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه، بطريقة رائعة بعد سدد الكرة من فوق الحارس.

وبعد خطأ دفاعي من الفريق العاصمي، قلص إيغناتيوس جانغو الفارق لنيس في الدقيقة 67.

وفي الدقائق الأخيرة من اللقاء سجل باريس مجدداً، وكان الهدف الثالث بتوقيع كيليان مبابي بعد متابعة لتصويبة أسكنها في الشباك.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، أضاف إيكاردي الهدف الرابع، بعد عرضية أرضية من مبابي قابلها الأرجنتيني بلمسة واحدة في الشباك.

بهذه النتيجة، واصل باريس سان جيرمان تربعه على صدارة الدوري برصيد 24 نقطة، بينما تجمد رصيد نيس عند النقطة 13 في المركز التاسع.

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