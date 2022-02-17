باريس سان جيرمان يحلم بجمع رونالدو وميسي معاً

قال موقع "90min" أن باريس سان جيرمان منفتح لفكرة جلب الهداف الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد إلى صفوفه صيف العام الجاري.

وأثيرت الكثير من الشائعات حول مستقبل الهداف البالغ من العمر 37 عاماً في أولد ترافورد خلال الأيام الماضية.

وادعت تقارير بأن البرتغالي بات يرغب بالرحيل عن يونايتد الذي عاد إليه الصيف المنصرم في صفقة لمدة موسمين.

وتحلم إدارة باريس سان جيرمان بالجمع ما بين رونالدو والنجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي في صفوف فريق واحد مستغلة عدم اليقين الذي يحيط بمستقبل "صاروخ ماديرا" حالياً.

ويدرك الباريسيون أن كيليان مبابي يدرس الرحيل بعد انتهاء الموسم الجاري، وسيكون CR7 خياراً مناسباً على الصعيدين الاقتصادي والتسويقي لتعويضه.