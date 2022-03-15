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باريس سان جيرمان يختار آليغري لخلافة بوتشيتينو

منشور 15 آذار / مارس 2022 - 12:11
ماسيميليانو آليغري
ماسيميليانو آليغري

أكدت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية أن إدارة باريس سان جيرمان تستهدف التعاقد مع ماسيميليانو آليغري مدرب يوفنتوس إذا ما رحل ماوريسيو بوتشيتينو عن الفريق بعد انتهاء الموسم الجاري.

وتشير التقارير إلى أن المدير الفني الأرجنتيني يعتزم حزم حقائبه الصيف القادم صوب إنجلترا للإشراف على مانشستر يونايتد.

وتدرك إدارة النادي الباريسي أن رحلة بوتشيتينو في فرنسا أوشكت على النهاية مما يعني ضرورة التحرك من أجل إيجاد بديل مناسب يستطيع النهوض بالفريق في المواسم القادمة.

ويبدو أن التوجه من القائمين على باريس سان جيرمان يتركز على إحداث ثورة في صفوفه من أجل تغيير سياسة التعاقدات والأجور وغيرها بعد الخروج المخيب والمبكر من دوري أبطال أوروبا.

وسقط سان جيرمان أمام ريال مدريد بصورة محبطة بنتيجة 1-3 في إياب دور الـ 16 ليغادر البطولة.

آليغري مرشح لخلافة بوتشيتينو
آليغري مرشح لخلافة بوتشيتينو
كلمات دالة:باريس سان جيرمانماوريسيو بوتشيتينوماسيميليانو آليغرييوفنتوس

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