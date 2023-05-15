باريس سان جيرمان يختار بيرناردو سيلفا لتعويض ليونيل ميسي

يستهدف باريس سان جيرمان ضم النجم الدولي البرتغالي بيرناردو سيلفا لتعويض الرحيل المتوقع للأيقونة الأرجنتينية ليونيل ميسي خلال الصيف.

وارتبط اسم نجم موناكو السابق بجاره الباريسي مراراً، كما أن اللاعب توصل لاتفاق مبدئي مع إدارة سان جيرمان صيف العام الماضي، لكنه بقي مع سيتي في نهاية المطاف.

وأشاد سيلفا بتجربته السابقة في صفوف موناكو وباللعب في الدوري الفرنسي مما يؤكد رغبته في ارتداء قميص الباريسيين.

ميسي يقترب من الرحيل عن باريس

بدوره، سينتهي العقد الذي يربط "ليو" بالنادي الفرنسي في شهر يونيو المقبل، ويبدو أن مسألة تجديده باتت مستبعدة.

وليس واضحاً بعد القرار الذي سيتخذه النجم الأرجنتيني المخضرم حول وجهته القادمة، مع اهتمام الهلال السعودي وبرشلونة الإسباني وإنتر ميامي الأميركي بخدماته.