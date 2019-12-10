باريس سان جيرمان يختار بين نيمار ومبابي للرحيل الصيف القادم

كشفت تقارير فرنسية اليوم أن باريس سان جيرمان قد قرر التخلي عن خدمات نيمار دا سيلفا أو كيليان مبابي الصيف القادم.

جاء هذا وفقاً لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية والتي أكدت أن الإدارة لن تتحمل الخسائر المادية التي قد تحل من رحيل أحدهما في نهاية عقده بشكل مجاني.

ويرتبط مصير الثنائي مع باريس سان جيرمان على طوال الخط، حيث انضمام سوياً للصفوف الفريق الباريسي في صيف 2017 من برشلونة وموناكو، ويرتبطان بعقدين يمتدان مع الفريق حتى 2022.

ويعتبر باريس سان جيرمان الانتظار حتى صيف 2021 لرحيل أحدهما بمثابة ضربة قاسية للقيمة المادية له، حيث سيتبقى في عقده موسم واحد فقط لو لم يتم التجديد لأحدهما في الفترة المقبلة.

وتجد إدارة النادي صعوبة كبيرة في فكرة التخلي عن كيليان مبابي الذي يعد المشروع الرياضي الأهم في السنوات المقبلة ويتم بناء كل شيء من حوله، ونظراً للرفض القاطع من قبل الملاك وحاملي الأسهم لتلك الفكرة.

وتوجد صعوبة أيضاً في فكرة بيع نيمار في ظل تراجعه في السنوات الأخيرة، حيث ترفض الإدارة أن تفرط في خدماته بمبلغ مالي أقل من الذي جاء به والذي بلغ 222 مليون يورو، في حين أن قيمته المادية تراجعت كثيراً بسبب الإصابات والابتعاد عن الدور المؤثر في باريس سان جيرمان.

يذكر أن نيمار كان هدفاً لبرشلونة الصيف الماضي ووفقاً لتقارير عديدة لا يزال كذلك، بينما وضع ريال مدريد مبابي على رأس رغباته للصيف القادم.