باريس سان جيرمان يختار غريزمان لتعويض نيمار

حدد باريس سان جيرمان، البديل المناسب، تحسباً لرحيل نجمه نيمار، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية أن النادي الفرنسي استقر على ضم أنتوان غريزمان نجم أتلتيكو مدريد، بحال رحيل نيمار.

وأفادت الإذاعة أن عودة البرازيلي المحتملة إلى برشلونة، ستغلق الباب أمام انتقال غريزمان إلى كامب ناو.

وأضافت أن هذه الأنباء مجرد احتمالات لكنها أقرب للحقيقة، في ظل الضغط الذي يمارسه نيمار على إدارة البارسا، من أجل إعادته.

وارتبط غريزمان بالانتقال إلى برشلونة، بعدما أخبر أتلتيكو مدريد بقرار رحيله الشهر الماضي مستخدماً الشرط الجزائي في عقده، إلا أن عودة نيمار للصورة من جديد، قد تخرج المهاجم الفرنسي من حسابات البلاوغرانا.