باريس سان جيرمان يخشى فشل نيمار في اجتياز أي فحص طبي

البوابة - يخشى مسؤولو باريس سان جيرمان من عدم قدرة النجم الدولي البرازيلي نيمار على اجتياز الفحص الطبي الروتيني الذي يسبق انتقالات اللاعبين عادة.

ويتطلع النادي الفرنسي وفقاً لمواطنته صحيفة "لو باريزيان" لبيع المهاجم بعد انتهاء الموسم الجاري.

لكن البرازيلي البالغ من العمر 31 تعرض لإصابة في الكاحل قبل أكثر من شهر ونصف أمام ليل اضطر للخضوع للجراحة على إثرها في الدوحة بقطر.

ومع أن العملية تكللت بالنجاح، إلا أن اللاعب الذي يخضع حالياً لبرنامج تأهيلي مكثف لن يتمكن من العودة إلى الملاعب هذا الموسم.

باريس سان جيرمان يحرص على التخلص من نيمار

شددت الصحيفة أن الإدارة الباريسية بقيادة لويس كامبوس تعمل جاهدة الآن لبيع المهاجم البرازيلي، إلا أنها تخشى من عدم قدرته على اجتياز الفحص الطبي المطلوب بحال إتمام أي صفقة.

ويثير اللاعب اهتمام أندية في إنجلترا، لكن إصاباته المتكررة ستقلل بالتأكيد من قيمته الكلية.

ويرغب كامبوس المدير الرياضي في أن يجعل الهداف كيليان مبابي على رأس مشروع النادي المستقبلي مما يعني بالضرورة التخلي عن نيمار الذي يمتد عقده الحالي حتى صيف عام 2027.

بدورها، قالت صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية أن المهاجم البرازيلي لا يفكر بالرحيل عن باريس ويتمنى البقاء في ملعب بارك دي برانس حتى نهاية عقده.