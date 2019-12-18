باريس سان جيرمان يخطط لاستقطاب غوارديولا وتشافي

يخطط باريس سان جيرمان للتعاقد مع بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الصيف القادم على أن يكون تشافي هيرنانديز مدرب السد مساعده.

وتشير التقارير إلى اقتراب توماس توخيل من الرحيل عن بطل فرنسا في ظل رغبة بايرن ميونيخ في التعاقد معه.

وقالت صحيفة "le10sport" الفرنسية أن وجود تشافي في قطر جعله على علاقة مقربة بإدارة باريس سان جيرمان، وبات ناصر الخليفي يرغب في التعاقد معه ليكون مساعداً لغوارديولا الموسم القادم.

وأوضحت أن إدارة بطل الدوري الفرنسي تحاول استغلال تعثرات سيتي الأخيرة وإقناع "بيب" بقيادة مشروع سان جيرمان.

كما وضعت إدارة النادي عدة أسماء بديلة بحال فشلها في استقطاب بيب وتشافي وعلى رأسهم ماسيليمانو آليغري، مدرب يوفنتوس السابق، والذي يفضله المدير الرياضي ليوناردو بصورة كبيرة.

يذكر أن باريس سان جيرمان سيواجه بوروسيا دورتموند في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، فيما يواجه مانشستر سيتي غريمه ريال مدريد.

وكان تشافي قد عبر عن غضبه من لاعبي السد عقب الخسارة بنتيجة 2-6 من الترجي التونسي في كأس العالم للأندية أمس الثلاثاء.