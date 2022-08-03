باريس سان جيرمان يخطف بيرناردو سيلفا قبل برشلونة

كشف تقرير نشرته مجلة "فوربس" الأميركية عن سعي باريس سان جيرمان للتفوق على برشلونة بالتعاقد سريعاً مع النجم الدولي البرتغالي بيرناردو سيلفا.

ويعد لاعب خط الوسط المهاجم أولوية حالياً بالنسبة للبارسا في سوق الانتقالات بعد جلب عدة تعاقدات بارزة هذا الصيف أمثال روبرت ليفاندوفسكي وجولز كوندي ورافينيا.

وقالت تقارير كتالونية اليوم الأربعاء أن التفاؤل يسود داخل أروقة النادي حول إمكانية التوصل لاتفاق مع سيتي بخصوص النجم البرتغالي.

لكن التعاقد مع سيلفا مرهون بمصير الهولندي فرينكي دي يونغ المطارد من قبل مانشستر يونايتد وتشيلسي.

باريس سان جيرمان يستهدف سيلفا

وفي العاصمة الفرنسية، تحولت أنظار الباريسيين صوب البرتغالي الذي قضى فترة ناجحة في الليغ 1 في السابق مع موناكو.

ويسعى لويس كامبوس مدير باريس سان جيرمان الرياضي والذي يرتبط بعلاقة وطيدة باللاعب ووكيل أعماله جورجي مينديش بعدما عمل معه في السابق مع نادي الإمارة الفرنسية لخطف اللاعب من أمام أنظار برشلونة.

ومن المتوقع أن تتراوح قيمة الصفقة ما بين 80-85 مليون يورو بحال التوصل لاتفاق مع مانشستر سيتي.