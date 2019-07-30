باريس سان جيرمان يخفض سعر نيمار

قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية الثلاثاء أن إدارة باريس سان جيرمان قررت تخفيض القيمة المالية المطلوبة من أجل بيع نيمار، لتصبح 180 مليون يورو بعد أن كانت 222 مليون في وقت سابق.

وكشفت الصحيفة عن قرار النادي الفرنسي بتخفيض قيمة الدولي البرازيلي، للموافقة على رغبته بالرحيل هذا الصيف.

ويريد برشلونة التوقيع مع نيمار من خلال عرض أحد لاعبيه ضمن الصفقة بالإضافة إلى مقابل مالي، لكن سان جيرمان يريد حتى هذه اللحظة الحصول على القيمة النقدية كاملة.

يذكر أن نيمار نفسه يصر على مغادرة فرنسا قبل بداية الموسم الجديد، لرفضه القاطع الاستمرار مع باريس سان جيرمان مهما كانت المعوقات والتضحيات التي سيقدمها.