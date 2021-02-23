باريس سان جيرمان يدخل المنافسة مع ريال مدريد على خدمات آلابا

كشفت تقارير اليوم أن باريس سان جيرمان يسعى للحصول على خدمات ديفيد آلابا نجم بايرن ميونيخ الحالي.

جاء هذا بحسب ما شبكة "سكاي سبورت"، والتي أكدت أن باريس سان جيرمان قدم عرضاً بالفعل للنجم النمساوي من أجل ضمه الموسم الجديد.

وأوضحت الصحيفة أن محادثات قد جرت بين نفسه وناصر الخليفي رئيس الباريسي، والذي أصبح مقتنعاً بضرورة ضمه لصفوفه.

وكان آلابا قد أعلن قبل أيام أن الموسم الجاري هو الأخير له في صفوف بايرن ميونيخ بشكل رسمي، حيث يرحل بنهاية عقده الذي ينتهي في الصيف.

وأعلن اللاعب أيضاً أنه يقود المفاوضات مع عدة أندية بنفسه بشأن مستقبله، وبحسب ما علم جول.كوم فريال مدريد هو الفريق الأقرب لضمه.

وتم ذكر أندية مثل ليفربول وتشيلسي في وسائل الإعلام، كما تحدث موقع "كالتشيو ميركاتو" عن رغبة يوفنتوس في ضمه بالرغم من رغبته في اللعب بإسبانيا.

يذكر أن آلابا كان قد انضم لبايرن ميونيخ عام 2009 قادماً من أوستريا فيينا وحقق معه لقب الدوري الألماني تسع مرات ودوري الأبطال مرتين.