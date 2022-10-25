باريس سان جيرمان يذل ماكابي وبنفيكا يتفوق على يوفنتوس

دك باريس سان جيرمان الفرنسي شباك ماكابي بسبعة أهداف لاثنين اليوم الثلاثاء في اللقاء الذي جرى على ملعب بارك دي برانس لحساب المجموعة الثامنة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تناوب على تسجيل أهداف الباريسيين كلٌ من ليونيل ميسي (هدفان) في الدقيقتين 19 و 45، وكيليان مبابي (هدفان) في الدقيقتين 32 و 64، ونيمار (35)، وشون غولدبيرغ (67 بالخطأ في مرمى فريقه)، وكارلوس سولير (84).

ولحساب ذات المجموعة، تغلب بنفيكا البرتغالي بصعوبة على ضيفه يوفنتوس الإيطالي 4-3.

باريس سان جيرمان وبنفيكا يضمنان التأهل

بهاتين النتيجتين، انتزع سان جيرمان وبنفيكا البطاقتين المؤهلتين عن المجموعة الثامنة بعدما رفعا رصيديهما إلى 11 نقطة.

فيما تجمد رصيد يوفنتوس عند 3 نقاط في المركز الثالث.