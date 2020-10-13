باريس سان جيرمان يراقب غريزمان

كشف برنامج «إل تشيرنغيتو» الإسباني، أن باريس سان جيرمان يريد التعاقد مع أنتوان غريزمان مهاجم برشلونة.

وأشار إلى أن مسؤولي النادي الفرنسي سيتابعون أداء مواطنهم حتى يناير المقبل، قبل التحرك للتعاقد معه، للوقوف على المستوى النهائي للمهاجم نظراً لتراجع أدائه منذ انضمامه للبارسا.

وكانت تقارير فرنسية وإسبانية قالت أن سان جيرمان يستهدف أيضاً ضم ليونيل ميسي، قائد برشلونة نهاية الموسم الحالي حينما ينتهي عقده.

يذكر أن غريزمان سبق له الارتباط بالتوقيع مع باريس سان جيرمان في صفقة تبادلية ينتقل خلالها نيمار دا سيلفا، جناح نادي العاصمة الفرنسية إلى كامب ناو.