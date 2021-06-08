باريس سان جيرمان يرفض التخلي عن مبابي

أكد باريس سان جيرمان أن هدافه ونجمه الأول كيليان مبابي سيبقى في صفوفه الموسم القادم.

ويمتد عقد المهاجم الفرنسي الشاب حتى يونيو 2022، لكنه ارتبط مراراً بالانتقال إلى ريال مدريد خلال الأشهر الأخيرة.

الخليفي يرفض بيع مبابي

وأبلغ ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي صحيفة "ليكيب" الفرنسية: “سأكون واضحاً، كيليان سيبقى معنا، لن نبيعه أبداً ولن يتركنا مجاناً أبداً، لديه كل شيء يحتاج إليه في باريس”.

وأضاف: “أين يمكنه الذهاب؟ أي نادٍ يمكنه منافستنا اليوم فيما يتعلق بالطموح؟ كل ما يمكنني قوله أن الأمور على ما يرام”.

يذكر أن هداف الباريسي لطالما أراد العمل تحت إشراف مواطنه زين الدين زيدان، إلا أن رحيل "زيزو" عن ريال مدريد وقدوم كارلو أنشيلوتي ربما يلعب دوراً مهماً في تغيير وجهة نظر اللاعب.