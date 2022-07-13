باريس سان جيرمان يرفض جمع رونالدو بميسي

قالت شبكة "إي إس بي إن" الأميركية أن باريس سان جيرمان رفض التعاقد مع النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد هذا الصيف.

وكان من الممكن رؤية الهداف المخضرم إلى جانب غريمه التاريخي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في فريق واحد، لكن إدارة الباريسيين رفضت ذلك.

ويرى القائمون على النادي الفرنسي أن التعاقد مع رونالدو ليس تحركاً مناسباً في الوقت الراهن، كما أن أجوره الضخمة ستشكل عقبة إضافية في ظل الرواتب الهائلة التي يتم دفعها لنجوم الفريق الحاليين.

رونالدو يريد الرحيل عن يونايتد

ويمتد عقد CR7 مع مانشستر يونايتد حتى صيف العام المقبل، لكن البرتغالي يريد الانتقال لفريق يضمن له المشاركة في دوري أبطال أوروبا الذي فشل فريق الشياطين الحمر في التأهل إليه.

يذكر أن اسم الهداف البالغ من العمر 37 عاماً ارتبط كذلك بتشيلسي وبايرن ميونيخ وروما خلال الأسابيع الماضية.