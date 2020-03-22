باريس سان جيرمان يرفض شراء إيكاردي

قرر باريس سان جيرمان عدم التعاقد مع ماورو إيكاردي، بعد انخفاض مستواه بوضوح خلال النصف الثاني من الموسم الجاري، بالإضافة إلى توقف البطولات في الوقت الراهن.

وقالت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، الأحد، أن مسؤولي سان جيرمان سيعيدون الأرجنتيني إلى ناديه الأصلي إنتر ميلان، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويرفض مسؤولو إنتر بيع إيكاردي إلى الغريم يوفنتوس، لذلك قد يحاولون عرضه على فريق آخر خارج إيطاليا، خاصة أن سعره يصل إلى 70 مليون يورو حالياً.

رقمياً، شارك إيكاردي هذا الموسم في 31 مباراة مع باريس سان جيرمان في جميع المسابقات، سجل خلالها 20 هدفاً بالإضافة إلى صناعة 4 أهداف أخرى.