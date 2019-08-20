باريس سان جيرمان يرفض عرضاً من برشلونة لضم نيمار

ما زالت الشكوك تحوم حول مستقبل نيمار جونيور، في ظل تضارب التقارير حول وجهته ومصيره هذا الصيف.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية المقربة من ريال مدريد أن إدارة باريس سان جيرمان بقيادة ناصر الخليفي، اتخذت قرارها النهائي بشأن العرض الأخير المقدم من برشلونة، لإعادة المهاجم البرازيلي إلى كامب ناو هذا الصيف.

وأجمعت وسائل الإعلام في فرنسا وإسبانيا على مدار الساعات الماضية، أن البارسا عرض على بي إس جي، استعارة صاحب الـ 27 عاماً، مقابل 8.5 مليون يورو لموسم، مع شرط إلزامي بتفعيل بند الشراء بعقد دائم، مقابل 150 مليون يورو، بخلاف تحمل قيمة راتبه السنوي على مدار الموسم الجاري والذي يصل لأكثر من 30 مليون.

وعلمت الصحيفة من مصادرها الخاصة، أن باريس سان جيرمان رفض عرض برشلونة مشيرةً إلى أن النادي الفرنسي، سيرفض أي اقتراح يؤجل البيع نقداً بأثر فوري.

تأتي هذه التطورات في الوقت الذي ظهرت فيه شائعات أخرى عبر بعض الصحف الكتالونية، مثل "موندو ديبورتيفو"، التي زعمت أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، يعمل بصمت لخطف نيمار في الوقت المناسب.