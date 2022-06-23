باريس سان جيرمان يريد بيع نيمار هذا الصيف

قال موقع "جول" العالمي أن بقاء النجم الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا مع باريس سان جيرمان مهدداً في ظل سعي إدارة النادي لبيعه خلال موسم الانتقالات الصيفي الجاري.

وستعمل الإدارة الباريسية على التخلص من صاحب الثلاثين عاماً بحال وصول عرضٍ مناسب.

ورغم توقيع هداف برشلونة السابق على عقدٍ جديدٍ العام الماضي يمتد حتى صيف عام 2025، إلا أن استمراره في ملعب بارك دي برانس لم يعد أمراً مضموناً.

ويرغب نيمار بالبقاء في باريس سان جيرمان ويشعر بالارتياح في ظل الأجور الضخمة التي يتقاضاها.

ووصل البرازيلي إلى العاصمة الفرنسية عام 2017 قادماً من برشلونة في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

لكن المهاجم لم ينجح يوماً في ترك بصمة فعلية في الفريق الذي كان يراهن على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا بعد التعاقد معه.

ومع تجديد عقد النجم كيليان مبابي حتى 2025، وبرود العلاقة بينه وبين زميله البرازيلي وفقاً لـ "جول"، يرى النادي أن بيع نيمار بات الخيار الأفضل.

برشلونة ونيوكاسل مهتمان بخدمات نيمار

ومع أن برشلونة يعاني من مشاكل اقتصادية صعبة، إلا أن عودة المهاجم البرازيلي إلى ملعب كامب ناو تبقى خياراً وارداً كونه لا يفكر بالانتقال إلى نيوكاسل يونايتد المهتم بخدماته والمدعوم من قبل صندوق الاستثمار السعودي.