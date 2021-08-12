باريس سان جيرمان يريد رونالدو لتعويض مبابي في 2022

قالت صحيفة "آس" الإسبانية أن باريس سان جيرمان سيعمل على ضم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس ليخلف النجم كيليان مبابي العام القادم.

وسيصبح اللاعبان حرين في اختيار وجهتيهما المقبلة صيف سنة 2022، مما يعني أنهما مرشحان لتغيير الأجواء في صفقتين مدويتين.

وتتطلع إدارة سان جيرمان التي أمنت خدمات الأسطورة الأخرى ليونيل ميسي قبل أيام أن تجمعه بـ "صاروخ ماديرا" تحت سقف واحد.

هل سنرى رونالدو وميسي في فريق واحد؟

وانتقل "ليو" إلى باريس بعدما فشل برشلونة في تجديد عقده ليخطف الأرجنتيني الأضواء ويجعل فريقه الجديد أحد أبرز المرشحين للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

وإذا قرر مبابي الرحيل فعلاً خلال فترة الانتقالات الصيفية العام القادم، سيعمل الباريسي بقيادة رئيسه ناصر الخليفي على استقطاب رونالدو الذي يعد لعبه إلى جانب ميسي في فريق واحد حلماً للكثيرين.

يذكر أن البرتغالي البالغ من العمر 36 عاماً سجل ليوفنتوس 29 هدفاً في 33 مباراة الموسم المنصرم في الدوري الإيطالي ليحتل صدارة هدافي البطولة.