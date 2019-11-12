باريس سان جيرمان يريد غريزمان بديلاً لمبابي

أفادت تقارير إسبانية، أن إدارة باريس سان جيرمان تخطط للتعاقد مع أنتوان غريزمان، ليحل محل كيليان مبابي، بحال إصرار النجم الشاب على مغادرة بطل فرنسا نهاية الموسم الجاري.

وتجمع التقارير الواردة من داخل النادي الباريسي، على أن صاحب الـ 21 عاماً لا ينوي الموافقة على اقتراح تمديد عقده لموسمين إضافيين، علماً بأن عقده الحالي يمتد حتى منتصف عام 2022.

وأشارت مصادر إلى أن ليوناردو المدير الرياضي لسان جيرمان، فشل في إقناع والد مبابي بفي فتح ملف تجديد عقده نجله، وذلك لرغبة بطل العالم في تحقيق حلمه بارتداء قميص ريال مدريد في المستقبل القريب.

وقالت صحيفة "سبورت" الصادرة من كتالونيا نقلاً عن "فور فور تو"، أن الإدارة الباريسية تضع نجم أتلتيكو مدريد السابق على رأس قائمة المرشحين لتعويض مبابي الصيف القادم.

ولفت المصدر إلى أن ليوناردو يخطط لضم غريزمان سواء استمر مبابي لموسم آخر أو رحل، وذلك حفاظاً على قوة المشروع، وأيضاً كبديل مضمون لمواطنه الشاب في أي وقت، بدلاً من التورط في عملية بحث معقدة عن بديل آخر، بحال فشل محاولات إقناع مبابي بتمديد عقده.

في الوقت ذاته، أوضح التقرير أن هذه ليست المرة الأولى التي يحاول خلالها باريس ضم غريزمان، إذ أن ليوناردو قام بمحاولة جريئة معه الصيف الماضي بعدما أعلن رغبته في الرحيل عن أتلتيكو، لكنه في نهاية المطاف اختار التوجه إلى البارسا.

وأشار المصدر إلى أن حجر العثرة الوحيد الذي قد يتسبب في تراجع باريس عن الفكرة برمتها، تقدم غريزمان في السن، حيث أوشك على كسر حاجز الـ 29 عاماً، إضافة لأنه لا يظهر بشكل جيد مع برشلونة منذ بداية الموسم، باستثناء بعض الومضات من الحين للآخر.