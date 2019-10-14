باريس سان جيرمان يريد مبلغاً فلكياً للتخلي عن مبابي

حدد باريس سان جيرمان مبلغاً فلكياً للسماح برحيل نجمه كيليان مبابي.

وكشفت الصحيفة الإسبانية "أوك دياريو" أن المبلغ الذي حدده الباريسي لرحيل مهاجمه البالغ من العمر 20 عاماً يبلغ 300 مليون يورو.

وتتجه أنظار الفرق الأوروبية للظفر بالدولي الفرنسي، يتقدمها ريال مدريد وبرشلونة.

يشار إلى ان النجم الشاب انتقل إلى باريس سان جيرمان نظير 180 مليون يورو قادماً من جاره موناكو، لذلك لن يسمح مسؤولو النادي برحيله بمبلغ يقل عن 300 مليون يورو وفقاً للتقرير.

وفي حال تمت الصفقة بالرقم المطلوب ستتجاوز جميع الأرقام القياسية لصفقات عالم كرة القدم بما فيها الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم حتى الآن، حينما انضم نيمار دا سيلفا للباريسي قادماً من برشلونة عام 2017 مقابل 222 مليون يورو.