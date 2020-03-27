باريس سان جيرمان يريد منح مبابي راتباً أعلى من نيمار

سلطت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية الضوء على الفارق الكبير بين راتب نيمار مهاجم باريس سان جيرمان وزميله كيليان مبابي الذي يصنف كأغلى لاعب حالياً من حيث القيمة السوقية.

وتبلغ القيمة السوقية لمبابي 200 مليون يورو وفقاً لموقع "ترانسفيرماركت"، ويتفوق على جميع لاعبي العالم، بينما يقدر سعر نيمار في السوق الآن 160 مليون يورو فقط.

ونشرت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية قائمة أعلى اللاعبين أجراً في العالم، والتي تربع على صدارتها نيمار براتب سنوي يبلغ 48.9 مليون يورو، وما لفت انتباه الصحيفة الكتالونية أن المهاجم البرازيلي يحصل على أكثر من ضعف راتب مبابي، والذي يصل إلى 21.2 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن باريس سان جيرمان يحاول جاهداً منذ أشهر تجديد عقد مبابي وجعله الأعلى أجراً في الفريق، لكن الفرنسي الصاعد ما زال يدرس جميع الخيارات المتاحة أمامه في ظل اهتمام ريال مدريد بالتعاقد معه.

وأضاف التقرير أن إدارة النادي الباريسي تحاول إرضاء مبابي بأي طريقة كونه ي حصل الآن على نصف راتب نيمار، لا سيما وأن الأخير يريد الرحيل والعودة إلى برشلونة، بينما هناك آمال كبيرة معلقة على المهاجم الفرنسي الشاب ليكون نجم الفريق لسنوات طويلة.