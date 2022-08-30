باريس سان جيرمان يريد نغولو كانتي

يستعد باريس سان جيرمان للتقدم بعرضٍ رسمي لشراء النجم الفرنسي نغولو كانتي من تشيلسي بعد تصريحات ألمح فيها المدرب توماس توخيل لإمكانية التخلي عنه هذا الصيف.

وعانى صاحب الـ 31 عاماً من عدة إصابات متلاحقة قللت من مشاركاته مع الفريق اللندني خلال الموسم الماضي.

ومع تبقي عامٍ أخير على العقد الذي يربطه بالنادي، بات التفكير ببيعه مطروحاً نظراً لإصاباته الكثيرة وتقدمه في السن وأجوره الباهظة، وحتى لا يرحل دون مقابل بعد انتهاء عقده.

ماذا قال توخيل عن كانتي ؟

وقال توخيل في تصريحات إعلامية الأسبوع الماضي: "لا يمكنك تجاهل (سجل إصابات كانتي).

"عليك أن تدرس جميع المتغيرات، لدينا جودته وقدراته وتأثيره من جهة، ومن جهة أخرى لا نستطيع تناسي سنه وأجوره ومعدل تعرضه للإصابات.

"علينا أن ننظر إلى الصورة ككل قبل البحث عن حل."

يذكر أن باريس سان جيرمان حاول التعاقد مع نجم خط الوسط الفرنسي عام 2018.