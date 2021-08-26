باريس سان جيرمان يريد 220 مليون يورو مقابل التخلي عن مبابي

أكدت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن باريس سان جيرمان يرفض التخلي عن نجمه الشاب كيليان مبابي بأقل من 220 مليون يورو هذا الصيف.

ويحاول ريال مدريد ضم الهداف البالغ من العمر 22 عاماً، إلا أن النادي الفرنسي لن يسمح له بالرحيل مقابل مبلغ زهيد.

وكشفت تقارير أن النادي الملكي عرض على نظيره الباريسي 160 مليون يورو نظير التخلي عن اللاعب، وهو عرض تم رفضه مباشرة.

ودخل مبابي الموسم الأخير من عقده الحالي مع باريس سان جيرمان.

ماذا قال ليوناردو عن مبابي ؟

وأكد ليوناردو المدير الرياضي للنادي الباريسي أمس أن النجم الصاعد يريد الرحيل فعلاً، إلا أنه شدد على أن أي عملية بيع ستكون وفقاً لشروط الإدارة.

يذكر أن باريس سان جيرمان تعاقد مع الأسطورة الأرجنتينة ليونيل ميسي مؤخراً على أمل تشكيل فريق يستطيع الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.