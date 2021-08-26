  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. باريس سان جيرمان يريد 220 مليون يورو مقابل التخلي عن مبابي

باريس سان جيرمان يريد 220 مليون يورو مقابل التخلي عن مبابي

منشور 26 آب / أغسطس 2021 - 09:27
كيليان مبابي
كيليان مبابي

أكدت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن باريس سان جيرمان يرفض التخلي عن نجمه الشاب كيليان مبابي بأقل من 220 مليون يورو هذا الصيف.

ويحاول ريال مدريد ضم الهداف البالغ من العمر 22 عاماً، إلا أن النادي الفرنسي لن يسمح له بالرحيل مقابل مبلغ زهيد.

وكشفت تقارير أن النادي الملكي عرض على نظيره الباريسي 160 مليون يورو نظير التخلي عن اللاعب، وهو عرض تم رفضه مباشرة.

ودخل مبابي الموسم الأخير من عقده الحالي مع باريس سان جيرمان.

ماذا قال ليوناردو عن مبابي ؟

وأكد ليوناردو المدير الرياضي للنادي الباريسي أمس أن النجم الصاعد يريد الرحيل فعلاً، إلا أنه شدد على أن أي عملية بيع ستكون وفقاً لشروط الإدارة.

يذكر أن باريس سان جيرمان تعاقد مع الأسطورة الأرجنتينة ليونيل ميسي مؤخراً على أمل تشكيل فريق يستطيع الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

كلمات دالة:باريس سان جيرمانكيليان مبابيليوناردوريال مدريد

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...