باريس سان جيرمان يزاحم بايرن ميونخ على توقيع هاري كين

بدأت إدارة باريس سان جيرمان تفكر جدياً بالتعاقد مع النجم الدولي الإنجليزي هاري كين هداف توتنهام هوتسبير هذا الصيف.

ومع إمكانية رحيل الشاب كيليان مبابي خلال الأسابيع القادمة، يبحث الباريسيون عن بديل مناسب للاعب الفائز بكأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا.

واتجهت أنظار مسؤولي سان جيرمان صوب قائد منتخب إنجلترا المطارد أيضاً من قبل بايرن ميونخ.

وقدم البافاريون عرضين لشراء صاحب الـ 29 عاماً، آخرهما بقيمة 80 مليون يورو، إلا أنهما قوبلا بالرفض من قبل دانييل ليفي رئيس سبيرز.

ويفضل توتنهام الاحتفاظ بكين لأطول فترة ممكنة، إلا أنه سيتخلى عنه إذا وصله عرض تصل قيمته لنحو 100 مليون يورو وفقاً لـ "آر إم سي سبورت"، وهو مبلغ لن يعجز باريس سان جيرمان عن توفيره.

يذكر أن إدارة النادي اللندني تخشى خسارة كين دون مقابل العام المقبل مع انتهاء عقده، وقد عرضت عليه عقداً جديداً سيتقاضى بموجبه 400 ألف جنيه استرليني أسبوعياً، لكنه لم يوقع عليه حتى الآن.